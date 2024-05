Folstad ble tomålshelt

John Eivind Folstad scoret to av målene og hjalp Støren til 4-2-seier over Gauldal/Trønder-Lyn 2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 6 i fotball tirsdag. Gauldal/Trønder-Lyn 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.