Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord tok ledelsen da Jonas Grønås Steinsland scoret allerede etter åtte minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Askøy hadde grunn til å juble mot Olsvik / Kjøkkelvik / Loddefjord

Lucas Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter ut i andre omgang, og Oscar Johan Sunde sendte Askøy foran da han satte inn 2-1 ni minutter etter pause. Etter 68 minutter scoret Askøy ved Lucas Hatland-Kleppe, og Lucas André Mathisen økte til 4-1 for Askøy to minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-1.

Romans Kovals og Daniel Rolfseng fikk gult kort.

Askøy topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Askøy på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord er på åttendeplass med null poeng.

Mats Johan Greenland dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Askøy skal spille mot Vestsiden-Askøy, mens Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord møter Østsiden Askøy.