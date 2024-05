Åfjord fikk en kjempestart på kampen da Herman Hagen Nilsen sendte laget sitt i ledelsen etter bare to minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Scoret på straffespark

Åfjord-angriperen doblet ledelsen da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andre omgang, og seks minutter etter hvilen økte avstanden mellom lagene da Zac Aroa Williams satte inn 3-0 for Åfjord. Ti minutter senere reduserte Ørland 2 ved Leander Singstad Hovde. Etter 57 minutters spill fikk Åfjord straffe. Jesper Strøm scoret fra krittmerket, og Åfjord-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Vertene rykket ytterligere ifra da Henrik Søreng Haagensli økte ledelsen etter 62 minutter. Sju minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Osama Nasim Khreiba reduserte til 2-6. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vitalii Filippov satte inn 7-2, og Williams scoret igjen da han gjorde 8-2 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Halvor Lysø Olsen (Ørland 2 G16) og Martin Breivold (Åfjord G16) fikk begge gult kort.

Åfjord serieleder

Etter tirsdagens kamp er Åfjord serieleder på tabellen med seks poeng, mens Ørland 2 er på tredjeplass med fire poeng.

Morten Hergren var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Åfjord måle krefter med Leksvik, mens Ørland 2 møter Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2.