Brage Reinås sendte Sverre i ledelsen etter 26 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Overhalla med snuoperasjon

Fem minutter ut i andre omgang scoret Eric Moa Sæternes for Overhalla. Erlend Trøite (Sverre G14) satte inn et straffespark tre minutter senere. Overhalla utlignet til 2-2 da Isak Linmo Brevik satte ballen i mål etter 53 minutters spill, og like etterpå tok Overhalla ledelsen ved Suheyb Farah Shidane. Linus Lysberg Bøkestad scoret for hjemmelaget og sørget for at stillingen var 4-2 etter 65 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Suheyb Farah Shidane (Overhalla G14) og Khadar Mohamed Shoki (Sverre G14) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter kampen har både Overhalla og Sverre tre poeng.

Jon Isach Lidal dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Overhalla spiller neste kamp mot Egge/Sørlia 30. april, mens Sverre bryner seg på Namsos 4. mai.