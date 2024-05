Heimdal tok ledelsen ved Kevin Edvardsen Svankild etter elleve minutters spill, og David Hovde Moen scoret og doblet ledelsen for Heimdal ni minutter senere. Etter 21 minutter reduserte Magnus Maprang Dahlø til 1-2 for Kattem. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2 til pause.

Kattem tok alle poengene

Etter et kvarter av andreomgangen utlignet Mathias Bjørnbeth for Kattem, og Lucas Christoffer Chavez sendte hjemmelaget i ledelsen da han satte inn 3-2 rett etterpå. To minutter før slutt scoret Oliver Løhre Bakke for samme lag. Mubarak Faiza Tola Gemuchu gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 3-4 tre minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kattem på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Heimdal er nummer seks med seks poeng.

Hugo Lavik var kampleder.

I neste runde skal Kattem møte Nardo 2, mens Heimdal møter Byåsen 3.