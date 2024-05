Heimdal tok føringen da Oscar Kaplanski satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Martin Rosmæl Kløvstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Eirik Skomakerstuen Åsen sendte Alvdal i ledelsen etter 36 minutter, men ni minutter senere utlignet Kaplanski for Heimdal. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Ekspederte straffe i mål

Alvdals Åsen scoret 3-2 fra ellevemeteren etter et kvarter av andreomgangen. Fem minutter før slutt scoret Eirik Lyngvær for Heimdal. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Alvdals Lars Neslund Samuelshaug, Jørn Ligård, Martin Rosmæl Kløvstad, Audun Røe og Eythor Sigmund Steinsson Øveraas fikk gult kort. For Heimdal fikk Emil Lernes, Oscar Kaplanski og Valdrin Haliti gult kort.

Kjempet seg opp til ellevteplass

Det stanset tapsrekken til Heimdal, som ikke hadde tatt poeng de siste tre kampene.

Etter lørdagens kamp er Alvdal nummer sju på tabellen med fire poeng, mens Heimdal er på ellevteplass med ett poeng.

Alanas Mackevic var kampleder.

I neste runde skal Alvdal måle krefter med NTNUI 8. mai. Heimdal møter Trønder-Lyn 11. mai.