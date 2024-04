Birkenes tok ledelsen ved en spiller bare noen minutter ut i første omgang, men etter 16 minutter scoret Eirik Senum Nielsen for Donn. Donn fikk et forsprang da samme spiller satte inn 2-1 etter 28 minutters spill, og to minutter senere scoret Donn ved en av lagets spillere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1.

Donn økte ledelsen

Etter 47 minutter var Birkenes uheldig og satte ballen i eget mål. Hamad Bektari økte til 5-1 for vertene sju minutter senere, og Nielsen fikk sitt hattrick minuttet før full tid. To minutter på overtid reduserte Birkenes ved Adrian Botn Eikenes. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Donn topper serien

Etter onsdagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Birkenes er nummer ni med tre poeng.

Rune Byremo dømte kampen.

Birkenes spiller neste kamp mot Lillesand 6. april, mens Donn spiller mot Jerv 13. april.