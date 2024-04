Theo Nilsen sendte Astor i ledelsen etter 18 minutter, men rett etterpå utlignet Kattem. Odin Moberg Eigirsønn Vindspoll sendte Astor foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 25 minutters spill, og Andreas Vibstad Evensen scoret for Astor og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Scoret på straffespark

Etter 64 minutter fikk Astor straffespark, og Odin Haugen Sæther scoret 4-1-målet. Åtte minutter før slutt la Henrik Kattem-Olsen på til 5-1 for samme lag. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter onsdagens kamp er Astor på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Kattem ligger på tolvteplass med null poeng.

Sondre Dahle var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Astor møter Lånke 17. april, mens Kattem spiller neste kamp mot Charlottenlund 24. april.