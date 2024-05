Norheimsund/Øystese tok ledelsen da Einar Flotve scoret etter en halv time. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Norheimsund / Øystese var suverene i andre omgang

Noen minutter etter hvilen scoret Norheimsund/Øystese-angriperen igjen da han gjorde 2-0, og seks minutter etter pause var hattricket et faktum for samme spiller. Ni minutter senere økte Norheimsund/Øystese ved Elia Mong. Radøy reduserte til 1-4 ved Henrik Fanebust Lilletveit et kvarter før full tid. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Flotve satte inn 5-1 for Norheimsund/Øystese. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Magne Vaktskjold Hamre fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Norheimsund/Øystese nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Radøy er på andreplass med ti poeng.

Kanagaratnam Nagendran var dommer i oppgjøret.

25. mai er det ny kamp for Radøy. Da møter de Dale/Stanghelle/Vaksdal. Norheimsund/Øystese skal måle krefter med Tertnes 26. mai.