Følgende spillere scoret for Hitra: Kristin Jørgensen med to mål, Sigrid Rønningen Olsen med to mål og Lina Selvåg.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp er Frøya IL 2 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Hitra er nummer tre med seks poeng.

I neste runde skal Hitra måle krefter med Flatås 16. mai. Frøya IL 2 møter Heimdal 2 19. mai.