Lukas Solvoll Velle sendte Emblem 2 i ledelsen etter 20 minutters spill, men Simen Aron Sandøy sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Ved pause sto det 1-1.

Ett poeng til hver

Etter 56 minutter tok Harøy ledelsen ved Christen Røsok, men Emil Gundersen utlignet da han satte inn 2-2. Velle sendte Emblem 2 foran på nytt da han satte inn 3-2 da det var spilt en halv time i andre omgang, men Tord Bergtun sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 ett minutt på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Emblem 2s Kristoffer Østrem og Henrik Vestnes Berge fikk se det gule kortet.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Emblem 2 nummer to på tabellen med sju poeng, mens Harøy er på femteplass med fire poeng.

Lars Ove Sletta var dommer.

Harøy spiller neste kamp mot NTNUIÅ 2 15. mai, mens Emblem 2 prøver seg mot Spjelkavik 3 22. mai.