Petter Johansen Stene sendte Tiller i føringen da han satte inn 1-0 etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Dro ifra

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, ble vondt til verre for Nardo, da Joachim Gilde Bekvik doblet ledelsen for Tiller. Anders Kristoffer Langmo økte til 3-0 for Tiller ti minutter senere. Nardo reduserte til 1-3 ved Vincent Alvin Tetlie Whiteley etter 80 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-3.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Nardo på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens Tiller er på fjerdeplass med ni poeng.

Vilde Sølverud Larsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tiller måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg, mens Nardo møter Strindheim.