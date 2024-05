Etter 17 minutters spill tok Sykkylven ledelsen ved Aurdal. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Målshow etter pause

18-åringen fikk nettsus og doblet ledelsen for Sykkylven noen minutter ut i andre omgang, og etter et kvarter av andreomgangen vartet Sykkylven-spilleren opp med hattrick. Ni minutter senere scoret samme spiller igjen da hun gjorde 4-0, og etter 73 minutter økte avstanden mellom lagene da Aurdal satte inn 5-0 for Sykkylven. June Eliassen Langlo reduserte for Stranda 9er fem minutter før slutt, og samme spiller reduserte til 2-5 like etterpå. Sykkylven rykket ytterligere ifra da Julianne Blakstad Saugestad økte ledelsen ett minutt før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Tok over andreplassen

Det var Sykkylvens tredje seier på rad.

Etter onsdagens kamp ligger Stranda på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Sykkylven er på andreplass med ni poeng.

Birger Elias Breivik var dagens dommer.

Stranda spiller neste kamp mot Hasundgot 12. mai, mens Sykkylven spiller mot Hareid tre dager senere.