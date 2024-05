Etter tolv minutters spill tok Lånke ledelsen ved Viken, men Aron Alexander Rotmo utlignet for Vuku 2 like etterpå. Viken ga Lånke ledelsen igjen etter 27 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1 etter første omgang.

Lånke holdt unna

Martin Sætnan satte ballen i mål etter 62 minutters spill for Lånke og sørget for at stillingen var 3-1. Vuku 2 reduserte til 2-3 ved Tage Lyng Svendsen fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Simon Øyen (Lånke G16) og Lukas Olofsson (Vuku 2 G16) fikk begge gult kort.

Tok over femteplassen

Etter søndagens kamp er Lånke på femteplass på tabellen med sju poeng, mens Vuku 2 ligger på niendeplass med fire poeng.

Ane Trætli Kristiansen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Vuku 2 måle krefter med Stjørdals-Blink, mens Lånke møter Ranheim.