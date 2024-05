Fredrik Klemetsen Skyberg sendte Træff 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 21 minutter, men M. Ghirmay utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål etter 34 minutters spill. Skyberg scoret igjen da han gjorde 2-1 ti minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Sikret poeng

Træff 2-spiller Lukas Aarø satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Tero Alexandre Hagen reduserte til 2-3 for Sunndal seks minutter før slutt, og M. Ghirmay sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 seks minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-3.

Træff 2s Olav Dalhaug, Skyberg og Theodor Wåde Inderhaug pådro seg gult kort. For Sunndal fikk Anwar Duha gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Træff 2 på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Sunndal ligger på sjuendeplass med ett poeng.

Oliver Bjørsnøs Bakke dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sunndal måle krefter med Skåla/Langfjorden 22. mai. Træff 2 møter Skåla/Langfjorden 5. juni.