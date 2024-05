Etter 19 minutter tok Radøy ledelsen ved Sebastian Casian Odolean, men Østsiden Askøy utlignet til 1-1 da William Hansen satte ballen i mål etter 33 minutters spill. To minutter senere fikk gjestene straffespark, og Ole Aabrekk-Sørensen scoret 2-1-målet. Fredrik S Pedersen sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 37 minutter. Rett etterpå reduserte Radøy da Odolean satte inn 2-3-målet, og Scott Alexander Menzies utlignet da han satte inn 3-3 noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-3.

Ble sendt ut av dommeren

Østsiden Askøys Aabrekk-Sørensen scoret 4-3 på straffe da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Odolean fikk sitt hattrick fem minutter før slutt. Markus Hella (Radøy G19) ble sendt i dusjen etter å ha fått sitt andre gule kort tre minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-4.

Herman Dræge fikk se det gule kortet.

Tok over fjerdeplassen

Etter tirsdagens kamp er Radøy nummer fire på tabellen med fire poeng, mens Østsiden Askøy er på andreplass med elleve poeng.

Martin Dirks Mongstad var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Radøy måle krefter med Varegg, mens Østsiden Askøy møter Varegg.