Vilde Nikolaisen (Levanger 2) scoret fra ellevemeteren bare noen minutter ut i første omgang. Madelen Nynes Dahlberg sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Aurora Sletvold sendte Levanger 2 i ledelsen igjen et kvarter før hvilen, men Sanna Schjerve sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 like etterpå. Overhalla tok ledelsen da Leila Smevik satte inn 3-2 etter 38 minutters spill, men Levanger 2 utlignet til 3-3 da V. Nikolaisen satte ballen i mål sju minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-3.

Målløs andreomgang

Verken Levanger 2 eller Overhalla maktet å få ballen i mål etter pause. Dermed viste resultattavla 3-3 da dommeren blåste i fløyta for siste gang.

Overhallas Gro Anita Lysberg fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter lørdagens kamp er Levanger 2 på sjetteplass på tabellen med fem poeng, mens Overhalla ligger på femteplass med fem poeng.

Svein Egil Hauge var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levanger 2 spiller neste kamp mot Namsos 23. mai, mens Overhalla spiller neste kamp mot Vuku.