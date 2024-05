Remyra 2 tok ledelsen ved Geving etter kun ni minutter, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Remyra 2. etter 26 minutters spill la Mathias Schjølberg på til 3-0 for Remyra 2. Malvik 3/Hommelvik 3 reduserte til 1-3 ved Charles Isac Mc Donald like etterpå. Ved pause var stillingen 3-1.

Var suverene i andre omgang

Geving gjorde hattrick noen minutter ut i andreomgangen, og Geving satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Remyra 2 åtte minutter ut i andre omgang. Magnus Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutter. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-1.

Tok over åttendeplassen

Etter torsdagens kamp er Remyra 2 på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Malvik 3/Hommelvik 3 ligger på sjetteplass med seks poeng.

Henrik Johnsen Kleven var kampleder.

Malvik 3/Hommelvik 3 møter Charlottenlund 2 14. mai, mens Remyra 2 spiller neste kamp mot Inderøy dagen etter.