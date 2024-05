Maja Vindsnes Arnes sendte NTNUI 3 i ledelsen et kvarter før pause. Ved pause var stillingen 0-1.

NTNUI 3 holdt stand etter hvilen

Nora Kummeneje Vangen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Kristensen sendte NTNUI 3 i ledelsen igjen da hun satte inn 2-1 da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-2.

Andrea Storø (Byåsen) og Tiri Xinhe Røgelstad (NTNUI 3) fikk begge gult kort.

Klatret til femteplass

Etter oppgjøret står både Byåsen og NTNUI 3 med ni poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen spiller neste kamp mot Sverresborg 20. mai, mens NTNUI 3 bryner seg på Selbu tre dager senere.