Reinen fikk en kjempestart på kampen da Bonnemaire sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i kampen, og samme spiller scoret og doblet ledelsen for Reinen. Peder Bruvold økte til 3-0 for Reinen etter 15 minutter, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Reinen ni minutter senere. Etter 28 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Mika Wold satte inn 5-0, og etter 40 minutter la Viljar Nergaard på til 6-0 for Reinen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-6.

Var suverene i andre omgang

Etter 58 minutters spill fullførte Bonnemaire sitt hattrick, og åtte minutter senere scoret Reinen-spilleren sitt fjerde mål da han gjorde 8-0. Benjamin Gabriel Sundt økte ledelsen for gjestene da han satte inn 9-0 åtte minutter før slutt, og Nergaard scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 10-0 åtte minutter senere. Johannes Nymo Hamnes reduserte til 1-10 for Tromsdalen 3 etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 1-10.

Troner øverst

Reinen har vunnet tre strake kamper.

Etter onsdagens kamp er Tromsdalen 3 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Reinen ligger på førsteplass med ni poeng.

Kristian Fagerli dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Reinen spiller neste kamp mot Tromsø 4 20. mai, mens Tromsdalen 3 bryner seg på Stakkevollan/Skarp 2 to dager senere.