Odd 3 fikk en pangåpning på kampen da Damian Klewicz sendte laget sitt i føringen allerede etter fire minutter, og Odd 3 var på farten igjen åtte minutter senere. De doblet ledelsen da Afli satte inn 2-0. Beni Musenga Ongang økte til 3-0 for Odd 3 etter 18 minutters spill, og Afli satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Odd 3 fire minutter senere. Zuhaib Mohamed Abdikhadar-Ali økte ledelsen da han satte inn 5-0 etter 23 minutter, og Afli laget hattrick da han la på til 6-0 rett etterpå. Daniel Fesaha Oqbamecail satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 28 minutters spill, og Amir Poliku økte ledelsen for samme lag da han satte inn 8-0 to minutter senere. Raid Abdulkadir Abukar la på til 9-0 for samme lag noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 9-0.

Dominerte etter hvilen

Noen minutter ut i andreomgangen la Sabri Harron på til 10-0 for Odd 3, og Abdikhadar-Ali scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 11-0 etter 67 minutter. Odd 3 rykket ytterligere ifra da Omar Wesam Aldeen Khalifha økte ledelsen fire minutter senere, og seks minutter før slutt scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 13-0. Fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da Savior Osaghae satte inn 14-0. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 14-0.

Eman Ahmad pådro seg gult kort.

Langesund / Stathelle 3 beholdt femteplass

Etter mandagens kamp er Odd 3 nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Langesund/Stathelle 3 er på femteplass med null poeng.

James Matovu dømte kampen.

20. mai er det ny kamp for Odd 3. Da møter de Hei 2. Langesund/Stathelle 3 skal måle krefter med Herkules 3 30. mai.