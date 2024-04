Etter 18 minutter ble Fitjar redusert til ti spillere etter at Heine Nysæther Storevik fikk rødt kort, men Fitjar tok ledelsen etter 35 minutters spill. Emil Selsvold doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Fitjar økte ledelsen

Etter 90 minutter la Fitjar på til 3-0. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 0-3.

Løv-Hams Emil Helland Arildsen og Christian Ingebrigtsen fikk gult kort. For Fitjar fikk Trym Træet gult kort.

Poengjakten fortsetter

Det var Fitjars fjerde seier på rad.

Etter fredagens kamp er Løv-Ham nummer 13 på tabellen med null poeng, mens Fitjar er på andreplass med tolv poeng.

Øyvind Bøen var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Løv-Ham spiller neste kamp mot Lysekloster 2 1. mai, mens Fitjar spiller neste kamp mot Østsiden Askøy.