Nordre Holsnøy fikk en pangåpning på kampen da Andreas Langhelle sendte laget sitt i føringen før det første minuttet var spilt, og Nordre Holsnøy doblet ledelsen da Cedric Forlan Garrido Brandsdal satte inn 2-0. Tobias Bratshaug Dalland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Nordre Holsnøy seks minutter senere, og Nordre Holsnøy-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter bare åtte minutters spill. Samuel Strømmen Gjuvsland økte ledelsen for Nordre Holsnøy da han satte inn 5-0 rett etterpå, og samme lag rykket ytterligere ifra da Brandsdal økte ledelsen etter elleve minutter. Isak Odland satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter senere, og samme spiller la på til 8-0 for hjemmelaget etter 17 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Gjuvsland satte inn 9-0, og samme spiller gjorde hattrick etter 19 minutter. Håvard Bø Dalstø økte ledelsen da han satte inn 11-0 to minutter senere, og et kvarter før pause økte avstanden mellom lagene da Trym Espeseth Sirevåg satte inn 12-0 for samme lag. Nordre Holsnøy-spilleren scoret igjen da han gjorde 13-0 rett etterpå, og etter 32 minutters spill la Sondre Flåm på til 14-0 for samme lag. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 14-0.

Var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen fullførte Brandsdal sitt hattrick, og Gjuvsland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 16-0 for samme lag. Kristoffer Hansen-Nygaard økte til 17-0 for hjemmelaget etter 52 minutter, og Brandsdal scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 18-0 to minutter senere. Etter et kvarter av andre omgang var hattricket et faktum for Odland, og like etterpå scoret Brandsdal sitt femte mål da han gjorde 20-0. Etter 59 minutters spill økte vertene ved Hansen-Nygaard, og Nordre Holsnøy økte ledelsen da Jakop Tveit Fosse satte ballen i nettet i samme minutt. Dermed var stillingen 22-0. Etter 60 minutter scoret Odland igjen da han gjorde 23-0, og Johan Stusdal-Holmen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 24-0 for vertene rett etterpå. Fosse scoret sitt andre mål da han gjorde 25-0 etter 62 minutters spill, og i samme minutt vartet Hansen-Nygaard opp med hattrick. Samme spiller økte ledelsen for samme lag da han satte inn 27-0 et kvarter før slutt, og Nordre Holsnøy rykket ytterligere ifra da Gjuvsland økte ledelsen like etterpå. Sirevåg sikret seg hattrick da han ordnet 29-0 etter 67 minutter, og Lars Kristian Markhus Manger satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt senere. Samme spiller la på til 31-0 for hjemmelaget etter 68 minutters spill, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Stusdal-Holmen satte inn 32-0. Dalland fikk sitt hattrick tre minutter før slutt, og ett minutt senere fullførte Stusdal-Holmen sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 34-0.

Nordre Holsnøy serieleder

Etter lørdagens kamp er Nordre Holsnøy på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Fedje er nummer åtte med null poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Fedje bryner seg på Nordhordland 2 1. mai, mens Nordre Holsnøy spiller neste kamp mot Frøya/Lyngbø 2 dagen etter.