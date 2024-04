Tobias Flyum sendte Vuku foran da han satte inn 1-0 etter bare to minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0.

Økte ledelsen

Lavrans Liaklev Wiklund fikk nettsus og doblet ledelsen for Vuku seks minutter etter pause, og Vuku økte ledelsen da Trym Lyng Svendsen satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 3-0. Etter 61 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Ovid Baglo Bjørkeng satte inn 4-0 for Vuku. Benjamin Fjerstad-Sørkilflå gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-4 rett etterpå, og Steinkjer reduserte til 2-4 ved Julian Meyer Kristiansen Mæhre etter 67 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-2.

Steinkjer serieleder

Etter torsdagens kamp er Vuku på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Steinkjer er på førsteplass med ni poeng.

Oddgeir Aakvik dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vuku bryner seg på Levanger 1. mai, mens Steinkjer spiller neste kamp mot Freidig.