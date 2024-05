Sandaune sendte Strindheim i ledelsen etter 20 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Målshow etter pause

Sandra Bragstad-Larsen scoret og doblet ledelsen for Strindheim. Åtte minutter etter sidebytte reduserte Nidelv ved Leah Engström Gjevik. Rett etterpå scoret Sofia Solbakken Haugen for Strindheim, og etter 53 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Sandaune satte inn 4-1. Åtte minutter før slutt økte Strindheim ved Bragstad-Larsen, og Sandaune fikk sitt hattrick ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-6.

Vilde Hårstad-Olsen fikk se det gule kortet.

Strindheim serieleder

Etter mandagens kamp er Nidelv på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Strindheim er på topp i serien med tolv poeng.

Samer Mohamad Ali Saad var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nidelv spiller mot Byåsen 2 13. mai, mens Strindheim spiller neste kamp mot Utleira 2.