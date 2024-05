Thorsen ga Trio ledelsen etter 17 minutters spill, og fem minutter senere scoret 17-åringen sitt andre mål da han gjorde 2-0. Samme spiller gjorde hattrick et kvarter før sidebytte, og Thorsen økte til 4-0 for Trio etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Målbonanaza etter pausen

Trott reduserte til 1-4 ved Viljar Alvsaker noen minutter ut i andre omgang, og etter 58 minutters spill reduserte Trott da Julian Rubach Grov satte inn 2-4-målet. Seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Adrian Varanes Haugland satte inn 5-2 for Trio, og Sondre Soma Ersland økte ledelsen for bortelaget da han satte inn 6-2 etter 80 minutter. Lasse Røyrvik Eide reduserte til 3-6 for Trott ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-6.

Fredrik Rusten Eide og Elias Bedlu Sætrevik fikk gult kort.

Troner øverst

Trio har seiret i tre strake kamper.

Etter mandagens kamp er Trott nummer ni på tabellen med ett poeng, mens Trio er på førsteplass med ni poeng.

Lars Gunnar Rafdal var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Trott skal spille mot Stord/Solid/Trott 2, mens Trio møter Trio 2.