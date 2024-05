Amalie Håvik Innvær sendte Bremnes i ledelsen etter 34 minutter, og Aurora Meling fikk nettsus og doblet ledelsen for Bremnes fem minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Scoret på straffespark

Susanne Olsen reduserte for Åkra etter 53 minutters spill, og Emma Iversen utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål ti minutter senere. Gjestene tok ledelsen ved Susannah Marie Christensen Fauskanger fem minutter før slutt. Fem minutter senere fikk Bremnes straffe. Larsen scoret 3-3-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Fortsatt på femteplass

Bremnes og Åkra har nå begge sju poeng.

Per Martin Furevik dømte oppgjøret.

I neste runde skal Bremnes møte Kopervik, mens Åkra møter Stegaberg/Skjold.