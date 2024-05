Vidar tok ledelsen ved Storm Førsund Kaada bare noen minutter ut i kampen, men etter bare åtte minutters spill utlignet Jonas Nernes Baastad for Randaberg. Vidar tok ledelsen på nytt da Betanzo satte inn 2-1 etter 22 minutter. Tallak Veggeland scoret for Vidar åtte minutter senere, slik at resultattavla viste 3-1. Betanzo økte til 4-1 for samme lag fem minutter før pause, og Kaada satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-5 etter første omgang.

Dominerte i andreomgang

Ti minutter ut i andreomgangen vartet Betanzo opp med hattrick, og seks minutter før slutt la Peder Nygård Voll på til 7-1 for samme lag. Leander Corneliussen økte ledelsen for samme lag da han satte inn 8-1 rett etterpå, og L. Corneliussen scoret sitt andre mål da han gjorde 9-1 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-9.

Kristoffer Bjordal (Randaberg G15) og Eivind Thomsen Joakimsen (Vidar G15) fikk begge gult kort.

Vidar serieleder

Etter tirsdagens kamp er Randaberg på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Vidar ligger på førsteplass med ni poeng.

Morten Larsen Stople var dommer.

I neste runde skal Randaberg møte Hinna, mens Vidar møter Hundvåg.