Orklas Gard Anda Gimnes var uheldig og scoret selvmål før det første minuttet var spilt. Fredrik Tøndel-Bergem sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 seks minutter senere. Torarin Osland sørget for at Astor tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 17 minutters spill, men Tøndel-Bergem utlignet da han satte inn 2-2 etter 34 minutter. Fire minutter senere tok Orkla ledelsen ved Anton Kjøren Grendal. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-2.

Måltørke etter pause

Etter pause hadde begge lag tapre forsøk, men ingen av lagene maktet å få ballen i mål. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Håvard Dørdal Bakke fikk gult kort.

Orkla serieleder

Etter søndagens kamp er Orkla serieleder på tabellen med ni poeng, mens Astor er på femteplass med seks poeng.

Oppgjøret på Orkla Sparebank stadion ble ledet av Torgeir Midtlyng. 100 tilskuere var til stede på kampen.

I neste runde skal Orkla måle krefter med Vestbyen 2/Nationalkameratene 2 12. mai, mens Astor møter Røros samme dag.