Vinje tok ledelsen da Ringhus scoret etter 16 minutters spill, og Maja Austjore Våle scoret og doblet ledelsen for Vinje. Ringhus økte ledelsen da hun satte inn 3-0 fem minutter før sidebytte, og fire minutter senere var hattricket et faktum for Vinje-angriperen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-0.

Publikum fikk mye å juble for

En spiller la på til 5-0 for Vinje noen minutter ut i andre omgang. Andrea Aase Vadder reduserte for Åmdal-Tokke seks minutter etter hvilen, og like etterpå reduserte bortelaget ved samme spiller. En av lagets spillere satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutter, og Ringhus scoret igjen da hun gjorde 7-2 ett minutt senere. Andrea Aase Vadder gjorde hattrick etter 67 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 7-3.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Vinje på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Åmdal-Tokke er nummer seks med null poeng.

Tore Aaland dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Åmdal-Tokke. Da møter de Heddal. Vinje skal måle krefter med Kviteseid 2 15. mai.