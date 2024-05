Hassan sendte Byåsen 2 foran da han satte inn 1-0 etter 24 minutter, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 2-0 ti minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-2.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Sebastian Digernes Eilertsen (Byåsen 2 G14) satte inn et straffespark etter 60 minutters spill. En av lagets spillere reduserte for Fosen fem minutter senere, og tre minutter før slutt reduserte Elias Riseth til 2-3 for Fosen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 2-3.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter torsdagens kamp er Fosen nummer ni på tabellen med null poeng, mens Byåsen 2 er på andreplass med seks poeng.

Marcus Berg Breivik var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen 2 måle krefter med Strindheim 2, mens Fosen møter Kolstad.