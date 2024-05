Birger Brevik sendte Sunndal i føringen etter 18 minutters spill. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-1.

Sunndal dro ifra

Etter 78 minutter ble vondt til verre for Elnesvågen, da Petter Blekken Melkild doblet ledelsen for gjestene. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-2.

Elnesvågens Brian Olsen Øverli, Jakob Westad Løseth og Marius Ambe Olsen pådro seg gult kort. For Sunndal fikk Vegard Utne gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter fredagens kamp er Elnesvågen på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Sunndal ligger på åttendeplass med seks poeng.

Svale André Vikanes Leren var kampleder.

8. mai er det ny kamp for Sunndal. Da møter de Dahle. Elnesvågen skal måle krefter med FCK 10. mai.