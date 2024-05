Vinne fikk en kjempestart på kampen da Balhald sendte laget sitt i ledelsen etter bare tre minutter. Like etterpå ble vondt til verre for Sørlia, da samme spiller doblet ledelsen for Vinne. Vinne-angriperen fikk sitt hattrick etter 15 minutters spill, og Ane Sørlie Sørholt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Vinne. Balhald satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 5-0.

Ekspederte straffe i mål

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Ariana Jaric satte inn 6-0 for Vinne, og Mathilde Vikaskag Svendsen la på til 7-0 for samme lag åtte minutter etter pause. Ingeborg Skei Mjømen økte ledelsen da hun satte inn 8-0 rett etterpå. Sørlias Julie Furuli Duvsethe scoret fra straffemerket etter 80 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter fredagens kamp ligger Vinne på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sørlia er på sjetteplass med ett poeng.

Stephen Frank Loxley var kampleder.

Vinne spiller neste kamp mot Namsos 6. mai, mens Sørlia prøver seg mot Neset/Aasguten dagen etter.