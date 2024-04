Lyngbø 2 fikk en pangåpning på kampen da Jonas Loy Enger sendte laget sitt i ledelsen etter kun tre minutter, men Kristoffer Fondevik Iversen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål seks minutter senere. Nest-Sotra 2 tok ledelsen da Jan Fredrik Fondevik Iversen scoret etter 14 minutters spill, og K. Iversen scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 26 minutter. Noen minutter før pause ble avstanden mellom lagene mindre da Klementsen Axland reduserte til 2-3. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-3.

Ble utvist

Aleksander Soma Wie Opsahl utlignet for Lyngbø 2 to minutter etter sidebytte, og rett etterpå tok Lyngbø 2 ledelsen igjen ved Klementsen Axland. Noen minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for K. Iversen. Christian Emil Corneliussen ga Lyngbø 2 ledelsen på nytt da det var spilt en halv time i andreomgangen. Markus Thorkildsen Jakobsen (Nest-Sotra 2) pådro seg rødt kort tre minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-4.

Lyngbø 2s Ørjan Lunde og Marcel Nerif Eltawafshy fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter søndagens kamp ligger Lyngbø 2 på fjerdeplass på tabellen med sju poeng, mens Nest-Sotra 2 er på andreplass med ni poeng.

Helge Verpeide var dommer.

30. april er det ny kamp for Lyngbø 2. Da møter de Kråmyrane. Nest-Sotra 2 skal måle krefter med Askøy 3 4. mai.