Næs sendte Rosendal i ledelsen etter et kvarter, og etter 27 minutter doblet Petter Myklebust ledelsen. Fire minutter senere reduserte Even Askeland Davidsen til 1-2 for Mathopen 2. Myklebust scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 32 minutters spill, og seks minutter senere la Næs på til 4-1. Etter 45 minutter fullførte Myklebust sitt hattrick. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 5-1.

Rosendal var suverene i andre omgang

Etter 58 minutters spill vartet Næs opp med hattrick, og etter 78 minutter økte avstanden mellom lagene da samme mann satte inn 7-1. Etter 90 minutters spill scoret Rosendal-angriperen sitt femte mål da han gjorde 8-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-1.

Rosendals Gustav Johnsen Haugse, Tord Guddal og Torbjørn Steinsvik fikk se det gule kortet. For Mathopen 2 fikk Martin Anderson Dahl og Reinert Endal gult kort.

Rosendal topper tabellen

Etter søndagens kamp er Rosendal nummer én på tabellen med ni poeng, mens Mathopen 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Magne Blokhus var dommer.

I neste runde skal Rosendal måle krefter med Kjøkkelvik 11. mai, mens Mathopen 2 møter Tyssedal/Odda 2 samme dag.