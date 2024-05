Etter tolv minutters spill tok Herkules Old Boys ledelsen ved Morten Jorang, og Kenneth Ruud scoret og doblet ledelsen for Herkules Old Boys. Sju minutter senere reduserte Borg Old Boys da Trond Riis Nilsen satte inn 1-2-målet, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hjemmelaget snudde kampen

Lars-Christian Eia Guttormsen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 35 minutter, og Bjørnar Haukstad sendte Borg Old Boys i ledelsen tre minutter før slutt. Ett minutt før slutt scoret Guttormsen sitt andre mål da han gjorde 4-2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Poengjakten fortsetter

Yusuf Ülker var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Borg Old Boys måle krefter med Storm Old Boys, mens Herkules Old Boys møter Odd Old Boys.