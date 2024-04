Thea Larsen sendte Randaberg tidlig i ledelsen. Ved pause sto det 0-1.

Staal Jørpeland så rødt

Nora Haarr Nedrebø doblet ledelsen for Randaberg da hun satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen. Staal Jørpeland ble redusert til ti spillere da Vilje Tveit ble sendt i dusjen fem minutter ut i andre omgang, og Larsen økte ledelsen for Randaberg da hun satte inn 3-0 fem minutter senere. Randaberg rykket ytterligere ifra da Maren Haga økte ledelsen et kvarter før slutt, og bortelaget økte ledelsen da Nora Haarr Nedrebø satte ballen i nettet sju minutter senere. Dermed var stillingen 5-0. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-5.

Karina Skåne pådro seg gult kort.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp ligger Staal Jørpeland på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Randaberg er på førsteplass med sju poeng.

Kim André Våge Wollum var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Staal Jørpeland måle krefter med Riska, mens Randaberg møter Austrått.