Fitjar tok ledelsen da Emil Selsvold satte inn 1-0 noen minutter før hvilen, men Vadmyra utlignet til 1-1 da Henrik Bø satte ballen i mål etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Direkte rødt kort til Vadmyra

Sebastian Alexandro Olmedo Aros sendte Vadmyra foran da han satte inn 2-1 etter 62 minutters spill, men Skarpnes sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 like etterpå. Aros (Vadmyra) så rødt etter 73 minutter, og fem minutter senere tok Fitjar ledelsen igjen ved Skarpnes. Leander Wilhelmsen Reigstad satte inn 4-2 seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-4.

Vadmyras Tobias Ohnstad Kvalnes og Guilherme Santos fikk gult kort. For Fitjar fikk Christian Andre Larsen, Leander Wilhelmsen Reigstad, Magnus Eidesvik og Emil Selsvold gult kort.

Fitjar leder serien

Etter fredagens kamp er Vadmyra nummer tolv på tabellen med null poeng, mens Fitjar er serieleder med seks poeng.

Andreas Robin Larsen var dagens dommer.

20. april skal Vadmyra møte Lysekloster 2, mens Fitjar møter Vestsiden-Askøy.