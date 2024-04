Sædalen 2 fikk en pangåpning på kampen da Håvard Gildestad Tveit sendte laget sitt i ledelsen etter kun ni minutters spill. Smørås 3s Rabin Watuwa satte inn et straffespark etter 33 minutter. Eirik Haaland Lindmo sendte Sædalen 2 i ledelsen igjen to minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Hjemmelaget med snuoperasjon

Noen minutter ut i andre omgang utlignet Håvard Bergmann for Smørås 3, og Liam Eilertsen sendte Smørås 3 i føringen etter 65 minutters spill. Hamzah Zuhair Khalil sørget for balanse i Sædalen 2-regnskapet da han satte inn 3-3 like etterpå. Smørås 3 tok ledelsen på nytt da Næsse scoret etter 78 minutter. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 4-3.

Smørås 3s Isak Steine Døskeland, Matteo Luca Jæger, Adrian Fjellanger-Eeg og Mathias Færevaag Rekdal fikk gult kort. For Sædalen 2 fikk Magnus Heimdal gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter søndagens kamp er Smørås 3 på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Sædalen 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Bahram Khan var kampleder.

23. april skal Smørås 3 møte Os 3, mens Sædalen 2 møter Bønes.