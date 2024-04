Det ble ingen målrik start på oppgjøret mellom Kolvereid og Rørvik. Da lagene gikk til pause, viste resultattavla 0-0.

Ett poeng til hver

Iver Horven Haugerøy sendte Kolvereid i ledelsen da han satte inn 1-0 ett minutt etter sidebytte. Like etterpå ble vondt til verre for Rørvik, da Emmanuel Joshua Kharchenko doblet ledelsen for Kolvereid. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Noah Sandnes Holum til 1-2 for Rørvik, og Sørø-Lona sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Edvin Amandus Valla fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Espen Einvik dømte oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Kolvereid. Da møter de Lierne. Rørvik skal måle krefter med Overhalla 2 25. april.