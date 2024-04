Gauldal tok ledelsen etter kun ti minutters spill, men ti minutter senere utlignet Julie Rødal Myhrås for Strindheim TF 2. Strindheim TF 2-angriperen scoret igjen da hun gjorde 2-1 et kvarter før sidebytte, og Hauboff satte inn 3-1 fem minutter senere. Madelen Timannsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Strindheim TF 2. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Dominerte etter pause

Therese Berger la på til 5-1 for Strindheim TF 2 ti minutter ut i andre omgang, og Hauboff satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Strindheim TF 2-angriperen sikret seg hattrick da hun ordnet 7-1 etter 65 minutter, og Karen Larsdatter Thevik økte ledelsen for Strindheim TF 2 da hun satte inn 8-1 rett etterpå. Timannsvik scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-1 etter 70 minutters spill, og Thevik økte ledelsen da hun satte inn 10-1 fem minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 10-1.

Mye å se fram til neste runde

Frode Tøndel Øyangen var dommer i kampen.

20. april er det ny kamp for Strindheim TF 2. Da møter de Budal. Gauldal skal måle krefter med Charlottenlund 25. april.