S. Henriksen sendte Hei tidlig i føringen, og Sivert Henriksen scoret og doblet ledelsen for Hei etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Hei var suverene i andre omgang

S. Henriksen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hei noen minutter ut i andreomgangen, og S. Henriksen sikret seg hattrick da han la på til 4-0 sju minutter etter hvilen. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Jørgen Kjøllesdal Hansen satte inn 5-0 for Hei. Rett etterpå reduserte Gjerpen/Fossum da Leon Norborg Solvang satte inn 1-5-målet. Ni minutter før slutt la Marius Vale på til 6-1 for Hei, og Bendik Ripegutu Nygård økte ledelsen da han satte inn 7-1 tre minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Henrik Sønsterød Warelius fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter søndagens kamp er Hei på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Gjerpen/Fossum ligger på sjetteplass med tre poeng.

Sindre Lauvdal Larsen var kampleder.

Hei spiller mot Drangedal 26. april, mens Gjerpen/Fossum spiller neste kamp mot Gulset 3. mai.