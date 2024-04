Jerv tok ledelsen da Salai Ling Om Mahlaw scoret etter 27 minutter, og Jerv doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 åtte minutter senere. Ved pause var stillingen 0-2.

Gjerstad / Risør / Tvedestrand / Vegårshei reduserte

Jonas Gullhav reduserte for Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei fire minutter etter sidebytte, og like etterpå utlignet samme spiller for Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei. Flak sørget for at Jerv tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 68 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

Lukas Gebeyaw Aynshet pådro seg gult kort.

Jerv klatret til andreplass

Det var Jervs tredje seier på rad.

Etter tirsdagens kamp er Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Jerv ligger på andreplass med ni poeng.

Joachim Andersen dømte kampen.

Jerv spiller neste kamp mot Donn 23. april, mens Gjerstad/Risør/Tvedestrand/Vegårshei prøver seg mot Flekkefjord 28. april.