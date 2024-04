Iver Tuff ga Malvik ledelsen etter kun seks minutters spill, og sju minutter senere scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-0. Etter 32 minutter økte Malvik ved Jørgen Rønsberg, og Sindre Aftret Svendsen la på til 4-0 ni minutter senere. Jørgen Kjøsnes Valleraunet satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Malvik etter 45 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0.

Malvik økte ledelsen

Etter 66 minutter økte avstanden mellom lagene da Vetle Olav Halldorsson satte inn 6-0 for Malvik, og Rønsberg økte til 7-0 etter 77 minutters spill. Rune Asphaug reduserte til 1-7 for Levangerstudentene like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 7-1.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter fredagens kamp er Malvik nummer to på tabellen med seks poeng, mens Levangerstudentene er på åttendeplass med tre poeng.

Amanullah Doulatshahi dømte kampen.

I neste runde skal Malvik måle krefter med Fram Skatval 25. april. Levangerstudentene møter Leksdal 26. april.