Leah Andrine Dame Pedersen sendte Bergen Nord i føringen da hun satte inn 1-0 allerede etter tre minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Vilde Aske Myksvoll scoret og doblet ledelsen for Bergen Nord etter 67 minutter, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vilde Marie Lyngberg Lied satte inn 3-0 for Bergen Nord. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Bergen Nord på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Arna-Bjørnar ligger på sjetteplass med null poeng.

Helge Alfheim var dagens dommer.

25. april skal Bergen Nord møte Kvernbit, mens Arna-Bjørnar møter Søreide.