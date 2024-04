Skjold/Stegaberg 2 fikk et forsprang da Mannsåker satte inn 1-0 etter 15 minutter, og samme spiller doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 et kvarter før hvilen. Tre minutter før pause vartet samme mann opp med hattrick. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-0.

Dominerte andre omgang

Skjold/Stegaberg 2 rykket ytterligere ifra da Adrian Tjomsland økte ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Mannsåker satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter etter sidebytte. Mannsåker la på til 6-0 for Skjold/Stegaberg 2 åtte minutter senere, og Skjold/Stegaberg 2 økte ledelsen da Herman Gaarder Velde satte ballen i nettet etter 71 minutters spill. Dermed var stillingen 7-0. Tjomsland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 8-0 sju minutter senere, og etter 80 minutter la Velde på til 9-0. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 9-0.

Birger Strand Sandsgård (Skjold/Stegaberg 2) og Jørgen Bauge (Solid 2/Trott 2/Stord 3) fikk begge gult kort.

Skjold / Stegaberg 2 topper serien

Før kampen mot Skjold/Stegaberg 2 hadde Solid 2/Trott 2/Stord 3 tatt poeng i alle seriekampene denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp er Skjold/Stegaberg 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Solid 2/Trott 2/Stord 3 ligger på tredjeplass med sju poeng.

Kjetil Eide dømte oppgjøret.

I neste runde skal Skjold/Stegaberg 2 møte Kolnes, mens Solid 2/Trott 2/Stord 3 møter Kopervik 3.