Heimdal fikk kampens første mål allerede etter seks minutters spill da Silje Asklund-Eriksen satte ballen i nettet, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Heimdal fire minutter senere. En spiller økte til 3-0 for Heimdal etter 28 minutter, og Emma Aisha Hokstad Toure satte ballen i nettet og økte ledelsen seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-4.

Straffescoring

Noen minutter ut i andreomgangen la Akosua Owusua Osei-Tutu på til 5-0 for Heimdal. Strindheims Victoria Gaddass Sand satte inn et straffespark etter 48 minutters spill, og Sofie Ege Husby gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-5 like etterpå. Etter 59 minutter reduserte Strindheim da Maria Zahl-Johansen satte inn 3-5-målet. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Melat Robel Luel fikk se det gule kortet.

Heimdal klatret til andreplass

Etter lørdagens kamp ligger Strindheim på tolvteplass på tabellen med null poeng, mens Heimdal er på andreplass med seks poeng.

Renas Akdemir var dagens dommer.

I neste runde skal Strindheim måle krefter med Steinkjer/Sørlia 20. april. Heimdal møter Byåsen 22. april.