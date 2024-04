Ildri Engseth Kåsa sendte Langesund/Stathelle i ledelsen etter 16 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Elise Bråthen utlignet da hun satte inn 1-1 et kvarter før slutt, og Wilma Brekke Gravdal sendte Herkules i føringen etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Slik spilles neste runde

Akbarjan Rozi var dommer i oppgjøret.

Herkules prøver seg mot Odd/Fossum/Storm 30. april, mens Langesund/Stathelle spiller neste kamp mot Hei 2 dagen etter.