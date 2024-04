Thea Svoren ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet etter elleve minutter, men Malene Auberg Nesset utlignet for Hareid 9er like etterpå. Svoren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-1 etter 32 minutters spill, men noen minutter før hvilen utlignet Helene Sjåstad Kleppe for Hareid 9er. Etter halvspilt kamp sto det 2-2.

Målshow etter pause

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fullførte Svoren sitt hattrick, og Caroline Overvåg fant nettmaskene da det var spilt en halv time i andreomgangen. Tre minutter senere økte Hasundgot 9er ved 33-åringen. Tre minutter på overtid var Hareid uheldig og scoret selvmål. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Hasundgot topper serien

Etter tirsdagens kamp er Hasundgot serieleder på tabellen med tre poeng, mens Hareid er nummer fem med null poeng.

Oddbjørn Aam var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hareid spiller mot Guard/Aksla 14. april, mens Hasundgot spiller neste kamp mot Sykkylven 25. april.