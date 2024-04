Etter 17 minutters spill tok Neset/Aasguten ledelsen ved Henrik Aassved Fjerdingøy, men sju minutter senere utlignet Rangø-Haugen for Nidelv 2/Utleira 2. Nidelv 2/Utleira 2 tok ledelsen ved Lavrans Nadeem Kjeldsberg etter 26 minutter. Odin Wengstad-Halvorsen scoret for Nidelv 2/Utleira 2 rett etterpå, slik at resultattavla viste 3-1. Hjemmelaget økte ledelsen da Rangø-Haugen satte ballen i nettet etter 45 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1, og det sto seg til pause. Etter halvspilt kamp sto det 4-1.

Nidelv 2 / Utleira 2 økte ledelsen

Nidelv 2/Utleira 2-spilleren gjorde hattrick noen minutter ut i andre omgang. Neset/Aasguten reduserte til 2-5 ved Johan Moksnes etter 63 minutter, og ni minutter senere reduserte bortelaget da J. Moksnes satte inn 3-5-målet. Etter 77 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Joakim Alstad satte inn 6-3, og Even Fjellheim Tunaal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-3 for Nidelv 2/Utleira 2 like etterpå. Ni minutter før slutt reduserte Neset/Aasguten til 4-7. Ni minutter senere økte Nidelv 2/Utleira 2 ved Dennis Skikstein Pedersen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-4.

Nidelv 2/Utleira 2s Andreas Stene Knardal fikk gult kort. For Neset/Aasguten fikk Magnus Hervik Juberg og Magnus Berg Asklund gult kort.

Nidelv 2 / Utleira 2 serieleder

Etter mandagens kamp er Nidelv 2/Utleira 2 nummer én på tabellen med seks poeng, mens Neset/Aasguten er på tredjeplass med tre poeng.

Håkon Vikan Johnsen var dagens dommer.

Nidelv 2/Utleira 2 spiller mot Malvik 2/Hommelvik 2 28. april, mens Neset/Aasguten spiller neste kamp mot Freidig to dager senere.